«Скупой платит дважды». Экономист назвал запоздавшими меры в поддержку бизнеса
Экономист Денис Ракша в эфире НСН объяснил, почему пакет поддержки предприятиям и регионам следует существенно расширить.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12130 рублей на одного сотрудника. Помимо прочего Путин также поручил направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН выразил опасение, что поддержка предприятий будет осуществляться выборочно и не коснется большинства компаний.
«Во-первых, поддержка будет оказана не всем компаниям малого и среднего бизнеса, а только из пострадавших отраслей. Это все обставлено определенными условиями. Дальше самое интересное. Неизвестно, сколько денег выделено на эти мероприятия. Если наше правительство выделит на поддержку этих отраслей сто миллиардов рублей, то этих денег просто не хватит. Второе - мы не знаем, какими еще формальными и неформальными требованиями будет обставлена возможность получить эти деньги. Когда компании из пострадавших отраслей пошли получать кредиты под 0%, заявки одобрили только десятой части из них. Все остальные не прошли по требованиям банков. Я боюсь, что точно также будет и здесь», - уточнил он.
Собеседник НСН рассказал, что федеральное правительство должно расширить меры поддержки регионам, и пообещать субъектам компенсировать их затраты в полном объеме.
«В регионах своя история - если малый бизнес умрет там сегодня, завтра там налоги вообще никто не заплатит. Поэтому там принимаются меры поддержки, снижают некоторые свои налоги, но это делается с оглядкой, осторожно, потому что им не хочется остаться без штанов. Федералы должны сказать регионам - не бойтесь, принимайте полные меры поддержки, мы вам все компенсируем. А те в очередной раз хотят сэкономить, но ничего хорошего из этого не выйдет. Еще в начале апреля все умные люди говорили, что нужны меры прямой финансовой поддержки компаниям, это уже было во всех развитых экономиках. Наши ждали три недели, поняли, что, оказывается, да, нужны. Но приняли с ограничениями. Еще через два месяца они решат расширить этот пакет, но им сейчас говорят, что его нужно расширить сразу! А они все пытаются сэкономить три копейки, но скупой, как известно, платит дважды», - заключил экономист.
15 апреля Путин перед началом совещания с правительством озвучил меры, направленные на поддержку экономики во время коронавируса. Президент также предложил включить непродовольственную розничную торговлю в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
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