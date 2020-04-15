«Скупой платит дважды». Экономист назвал запоздавшими меры в поддержку бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12130 рублей на одного сотрудника. Помимо прочего Путин также поручил направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов регионов.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН выразил опасение, что поддержка предприятий будет осуществляться выборочно и не коснется большинства компаний.

«Во-первых, поддержка будет оказана не всем компаниям малого и среднего бизнеса, а только из пострадавших отраслей. Это все обставлено определенными условиями. Дальше самое интересное. Неизвестно, сколько денег выделено на эти мероприятия. Если наше правительство выделит на поддержку этих отраслей сто миллиардов рублей, то этих денег просто не хватит. Второе - мы не знаем, какими еще формальными и неформальными требованиями будет обставлена возможность получить эти деньги. Когда компании из пострадавших отраслей пошли получать кредиты под 0%, заявки одобрили только десятой части из них. Все остальные не прошли по требованиям банков. Я боюсь, что точно также будет и здесь», - уточнил он.