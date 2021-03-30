В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Стало известно, почему бензин в России дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась, сообщил «Комсомольской правде» замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
По его словам, на стоимости топлива в нашей стране сказываются некоторые факторы, первый из которых заключается в том, что бензин в России продается в рублях. «Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку» — сказал Сорокин.
Кроме того, если бы стоимость бензина колебалась также, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию, как бизнеса, так и россиян. С этой целью был введен демпферный механизм, позволяющий удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивающий предсказуемость рынка.
Также замглавы Минэнерго отметил, что бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен, что «свойственно коммерческому сектору».
Независимый топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин в России в этом году на 14%. В НТС считают, что мер по стабилизации ситуации, принимаемых правительством, недостаточно. В письме на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина НТС предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить пресловутый демпферный механизм и увеличить нормативы продаж топлива на бирже.
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