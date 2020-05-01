Власти Москвы поддержали социальную сферу миллиардами рублей

Столичные власти выделили на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства 110 млрд рублей. Об этом сообщает сайт мэра Москвы. Отмечается, что это решение было принято по поручению Сергея Собянина в связи с ограничениями, которые действуют в столице из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, по словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, на выплаты москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, соблюдающим режим самоизоляции, выделено 7,6 млрд рублей. Дополнительно более 5 млрд – на адресную поддержку москвичей, лишившихся работы из-за коронавируса.

Кроме того, Ефимов подчеркнул, что более 77 млрд рублей направлено на поддержку здравоохранения. Сюда, в частности, входит строительство и перепрофилирование больниц для инфицированных COVID-19, а также мероприятия по профилактике и поддержке медицинских работников.