По указу Собянина: Более 14 тыс москвичей получают пособия по безработице
Свыше 14 000 из 18 000 москвичей, признанных безработными по упрощённой схеме в связи с коронавирусом, уже получают «собянинское» пособие. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в российской столице.
Упрощенный порядок признания безработных действует с 30 марта, при этом вся служба занятости мегаполиса переведена на дистанционный формат функционирования.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к федеральному пособию для безработных введена региональная доплата. Вместе с общероссийским она составляет 19,5 тысяч рублей. Встать на учет в качестве безработного, а также оформить пособие можно через сетевой ресурс центра «Моя работа» czn.mos.ru.
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