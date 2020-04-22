По указу Собянина: Более 14 тыс москвичей получают пособия по безработице

Свыше 14 000 из 18 000 москвичей, признанных безработными по упрощённой схеме в связи с коронавирусом, уже получают «собянинское» пособие. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в российской столице.

Упрощенный порядок признания безработных действует с 30 марта, при этом вся служба занятости мегаполиса переведена на дистанционный формат функционирования.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к федеральному пособию для безработных введена региональная доплата. Вместе с общероссийским она составляет 19,5 тысяч рублей. Встать на учет в качестве безработного, а также оформить пособие можно через сетевой ресурс центра «Моя работа» czn.mos.ru.

