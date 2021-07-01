Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Власти российской столицы опровергли утверждения представителей ресторанного бизнеса о якобы падении выручки городских заведений общественного питания на 80% в первый день так называмого «бесковидного» режима. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме, многие предприниматели пытаются играть общественным мнением.

«Непонятно, где они взяли эти цифры. Мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась только на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года. Мы сталкиваемся с очередным сложным этапом и, к сожалению, вынуждены вводить определенные ограничения. Но московские власти внимательно следят за тем, что происходит в экономике», - подчеркнул Ефимов.