Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Власти российской столицы опровергли утверждения представителей ресторанного бизнеса о якобы падении выручки городских заведений общественного питания на 80% в первый день так называмого «бесковидного» режима. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме, многие предприниматели пытаются играть общественным мнением.

«Непонятно, где они взяли эти цифры. Мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась только на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года. Мы сталкиваемся с очередным сложным этапом и, к сожалению, вынуждены вводить определенные ограничения. Но московские власти внимательно следят за тем, что происходит в экономике», - подчеркнул Ефимов.

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Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов выступил с утверждением, что в первый день перехода кафе и ресторанов на «бесковидный» режим работы их максимальная выручка, включая работу на летних верандах, относительно понедельника прошлой недели составила всего 20%.

С 28 июня посещать заведения общепита в Москве могут только вакцинированные от коронавируса, переболевшие COVID-19 им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее 72 часов до похода в ресторан или кафе. Для подтверждения на входе необходимо предъявить специальный QR-код.

Летние веранды и сезонные кафе открыты для посещения без QR-кодов до 12 июля. В связи с новыми ограничениями правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания.

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Фото: mos.ru
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