Власти Москвы не планируют закрывать промпредприятия из-за COVID-19

Власти Москвы не рассматривают варианты закрытия промышленных предприятий столицы из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что на большинстве таких предприятий соблюдаются меры социального дистанцирования, а также используются средства индивидуальной защиты и антисептики, отмечает RT.