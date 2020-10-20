Власти Москвы не планируют закрывать промпредприятия из-за COVID-19

Власти Москвы не рассматривают варианты закрытия промышленных предприятий столицы из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что на большинстве таких предприятий соблюдаются меры социального дистанцирования, а также используются средства индивидуальной защиты и антисептики, отмечает RT.

Ситуация крайне сложная, но комендантского часа в Москве не будет

К слову, накануне, 19 октября, в Москве заработал онлайн-сервис для регистрации посетителей ночных клубов и заведений, которые работают с полуночи до шести утра. При сканировании QR-кода на входе в заведение его гостя переводят на сайт этого сервиса, где нужно зарегистрироваться по номеру телефона или на портале мэрии Москвы.

Московские власти не исключают расширение системы регистрации или чек-ин. В случае успеха системы QR-кодов в ночных клубах, к ней могут подключиться и другие отрасли - салоны красоты, магазины непродовольственных товаров и рестораны, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: pixabay.com
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