Власти могут помочь малоимущим продуктами

Минэкономики предложило включить продовольственную помощь малоимущим категориям россиян в комплекс мер по стабилизации цен, сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник в ведомстве.

Панов: Мы еще увидим буханку хлеба за 500 рублей

Как считают в министерстве, таким образом можно уменьшить влияние роста цен на социально значимые товары отечественного производства. Проработать дополнительный комплекс мер поручил глава кабмина Михаил Мишустин. Уже сформирован список мер, также направленных на поддержку фермеров и сельского хозяйства в целом.

Пока доклад Минэкономики находится в процессе подготовки, и в итоговую версию могут войти не все идеи.

Ранее производители круп в России предупредили торговые сети о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья. Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Руслан Кривобок
ТЕГИ:Цены На ПродуктыПродукты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры