Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья

Производители круп в России предупредили торговые сети о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья, сообщает «Коммерсант».

Официальная инфляция в РФ в годовом выражении взлетела до 7,8%

Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.

Эксперты рассчитывают, что цены стабилизируются с поступлением на рынок нового урожая.

Тем временем, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,79%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Согласно её данным, за неделю с 12 по 18 октября цены прибавили 0,26% по сравнению с ростом в 0,22% в предыдущую семидневку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На ПродуктыГречка
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