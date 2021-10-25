Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья
Производители круп в России предупредили торговые сети о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья, сообщает «Коммерсант».
Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.
Эксперты рассчитывают, что цены стабилизируются с поступлением на рынок нового урожая.
Тем временем, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,79%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Согласно её данным, за неделю с 12 по 18 октября цены прибавили 0,26% по сравнению с ростом в 0,22% в предыдущую семидневку.
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