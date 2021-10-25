Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья

Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.

Эксперты рассчитывают, что цены стабилизируются с поступлением на рынок нового урожая.

Тем временем, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,79%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Согласно её данным, за неделю с 12 по 18 октября цены прибавили 0,26% по сравнению с ростом в 0,22% в предыдущую семидневку.

