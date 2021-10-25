Панов: Мы еще увидим буханку хлеба за 500 рублей
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Инфекционист заявил о бесполезности длительного локдауна в борьбе с COVID-19
Длительные локдауны не принесут пользы из-за высокой заразности нового штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Вадим Панов: «Я от себя добавлю, что речь идет даже не о новом штамме коронавирусной инфекции, более он заразный, менее заразный, какая разница? Строгий карантин вводится тогда, когда система здравоохранения расписывается в полной неготовности либо в том, что не готова справиться с новым или старым вирусом, и летальность чрезмерна. Строгий карантин показывает, что нужно переждать, в нашем случае, он вводится на фоне провальной вакцинации. Да, не прививаемся, да, возможно, считаем, что обойдется, либо считаем вирус выдумкой. Я как человек привитый совершенно не понимаю, почему на меня должны распространяться все те самые ограничения, что и на тех людей, которые по каким-то причинам не верят в вакцину. Давайте все-таки определимся: мы вакцинируемся или сидим на карантине?» - задался вопросом писатель.
В России начали тестировать технологию предотвращения нападений в школах
Камеры видеонаблюдения установят у российских школ в связи с ростом числа массовых стрельб в учебных заведениях. Системы смогут идентифицировать потенциальных стрелков поблизости.
Вадим Панов: «А что дальше? Система идентифицирует человека как потенциального стрелка, приедет оперативная группа. Мы же не будем считать, что в каждой школе будет находиться пост полиции. Полицейским потребуется время, чтобы приехать, к сожалению, преступление уже будет совершено. По большому счету, сейчас разрабатывается система, аналогичная тревожной кнопке. На мой взгляд, проблема нападений на учебные заведения не только наша, она охватывает очень много стран, и никто не знает, как с ней бороться, и как с этим справиться. У людей бывают срывы и, к сожалению, эти срывы приводят к трагедии», - добавил собеседник НСН.
Стало известно о предстоящем повышении цен на гречку, овсянку и хлопья
Как ожидается, с ноября стоимость увеличится на 10–20%. В качестве причин указывается рост стоимости сырья и упаковки, а для гречки подорожание связано с проблемами с урожаем в Алтайском крае.
Вадим Панов: «Да какая разница, что указывается в качестве причин? Цены растут абсолютно на все уже второй год. Иногда этот рост оправдан, иногда совершенно непонятно, по какому поводу. Тем не менее, ценники зашкаливают. И очередное повышение цен на продукты уже малого удивляют. Более того, мне кажется, это далеко не последние повышение цен на продукты питания, мы еще увидим буханку хлеба за 500 рублей», - спрогнозировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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