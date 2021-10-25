Панов: Мы еще увидим буханку хлеба за 500 рублей

Вадим Панов: «Я от себя добавлю, что речь идет даже не о новом штамме коронавирусной инфекции, более он заразный, менее заразный, какая разница? Строгий карантин вводится тогда, когда система здравоохранения расписывается в полной неготовности либо в том, что не готова справиться с новым или старым вирусом, и летальность чрезмерна. Строгий карантин показывает, что нужно переждать, в нашем случае, он вводится на фоне провальной вакцинации. Да, не прививаемся, да, возможно, считаем, что обойдется, либо считаем вирус выдумкой. Я как человек привитый совершенно не понимаю, почему на меня должны распространяться все те самые ограничения, что и на тех людей, которые по каким-то причинам не верят в вакцину. Давайте все-таки определимся: мы вакцинируемся или сидим на карантине?» - задался вопросом писатель.

