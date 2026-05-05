Власти Казахстана заявили о продолжении работы в ОПЕК+
Казахстан не планирует выход из ОПЕК+. Об этом заявил вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов.
Он отметил, что страна продолжает деятельность в рамках организации.
«Последствия выхода ОАЭ, наверное, будущее покажет, на данном этапе работа идет в обычном режиме», - цитирует Есимханова ТАСС.
По словам министра, для Казахстана сохраняются согласованные ранее темпы увеличения добычи нефти в ОПЕК+ - 10 тысяч баррелей в сутки. Есимханов подчеркнул, что в этом вопросе нет «никаких особых изменений».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ не собирается выходить из ОПЕК+.
