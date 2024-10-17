Россельхознадзор ограничил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана

Россия ввела временные ограничения на ввоз пшеницы, перцев, томатов и дынь из Казахстана. Об этом сообщил Россельхознадзор.

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Отмечается, что решение было принято в связи с непринятием мер казахстанскими ведомствами и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности территории России.

При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что ввоз зерна пшеницы, льняных и чечевичных семян возможен при наличии фитосанитарных сертификатов, а также соблюдении всех требований по перевозке данной категории продукции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия по некоторым направлениям стала лидером среди экспортеров. По его словам, в первую очередь это заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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