Власти изменят тарифы ХКХ

Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.

Как считают в ФАС, дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки россиян.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем».

