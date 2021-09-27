Власти изменят тарифы ХКХ
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, ФАС и министерству финансов усовершенствовать тарифное регулирование, усилив при этом адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ, сообщают «Известия».
Тарифы планируется довести до экономически обоснованных, при этом предоставлять компенсацию для социально-незащищенных слоев населения. Как предполагается, тарифы будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации инфраструктуры.
Как считают в ФАС, дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки россиян.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем».
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