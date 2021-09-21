В Минэкономразвития РФ рассказали об индексации тарифов ЖКХ в 2022 году

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем», сообщает РИА Новости.

По словам министра, в следующем году в России индексация тарифов ЖКХ «остается на ранее согласованном уровне» и не превысит 4%.

Ранее Решетников заявил, что в конце 2021 года - начале 2022 года ожидается укрепление рубля, а с 2023 года - ослабление национальной валюты.

