В Минэкономразвития РФ рассказали об индексации тарифов ЖКХ в 2022 году
21 сентября 202115:43
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем», сообщает РИА Новости.
По словам министра, в следующем году в России индексация тарифов ЖКХ «остается на ранее согласованном уровне» и не превысит 4%.
Ранее Решетников заявил, что в конце 2021 года - начале 2022 года ожидается укрепление рубля, а с 2023 года - ослабление национальной валюты.
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21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru