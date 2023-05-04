Владимир Путин назвал низкий госдолг хорошим показателем
Президент РФ Владимир Путин обсудил текущую ситуацию в экономике страны с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба.
На встрече с главой государства министр отметил, что у России, по сравнению с западными странами, «в разы ниже уровень госдолга».
«14,9% – в России, 121,7 – в США, Еврозона – 90,9, Германия – 66,5, Франция – 111,1. Госдолг от ВВП у нас – 14,9. Хороший показатель», - заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь презиеднат РФ Дмитрий Песков заявил, что информации об успешной работе антироссийских рестрикций со стороны Запада, а также о крахе российской экономики верить не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru