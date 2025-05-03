«От ракет до ручки»: В РПЦ предложили утвердить практику освящения необычных предметов

В РПЦ предложили освящать необычные предметы: главное, чтобы они несли пользу людям, заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиша).

СМИ: В Москве священники освятили робота-доставщика
«Нет ничего плохого в том, чтобы произнести добрые слова в отношении того предмета, который служит для пользы тех или иных людей, будь это робот-доставщик, в разбеге от баллистической ракеты до шариковой ручки», – сказал «Абзацу» отец Макарий.

По его словам, разница только в том, что какие-то вещи зафиксированы в церковной практике, а какие-то — нет. Еще он рассказал, что люди часто просят освятить машину, а в последнее время и воздушные судна.

Ранее в Москве священники освятили робота-доставщика, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/kalashnikovnews
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