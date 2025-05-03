«От ракет до ручки»: В РПЦ предложили утвердить практику освящения необычных предметов
3 мая 202519:53
В РПЦ предложили освящать необычные предметы: главное, чтобы они несли пользу людям, заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиша).
«Нет ничего плохого в том, чтобы произнести добрые слова в отношении того предмета, который служит для пользы тех или иных людей, будь это робот-доставщик, в разбеге от баллистической ракеты до шариковой ручки», – сказал «Абзацу» отец Макарий.
По его словам, разница только в том, что какие-то вещи зафиксированы в церковной практике, а какие-то — нет. Еще он рассказал, что люди часто просят освятить машину, а в последнее время и воздушные судна.
Ранее в Москве священники освятили робота-доставщика, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
- Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая
- Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»
- В Калининграде произошел масштабный блэкаут
- Автор хита из фильма «Бестолковые» погибла при пожаре в США
- RT «оживил» Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Сталину
- Тимощук: Зрители Дома музыки адаптировались к новым правилам покупки билетов
- Кристина Орбакайте намерена судиться с Латвией из-за недопуска в страну
- Сикстинскую капеллу начали готовить к выборам нового папы римского
- Песков: Россия ждет от Украины действий по деэскалации в дни перемирия
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru