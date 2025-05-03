Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область

Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию России в Курской области, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В «Ахмате» рассказали о начале штурма Суджи

По его словам, военнослужащие, управляющие беспилотниками, выявляют врага на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам.

Далее осуществляется огневая обработка по выявленным координатам.

Ранее стало известно, что военные полка «Ахмат-Север» ликвидировали опорный пункт и легковой автомобиль украинских сил в районе города Середина-Буда Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияКурская ОбластьРамзан Кадыров

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