Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть на территорию России в Курской области, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, военнослужащие, управляющие беспилотниками, выявляют врага на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или танкистам.
Далее осуществляется огневая обработка по выявленным координатам.
Ранее стало известно, что военные полка «Ахмат-Север» ликвидировали опорный пункт и легковой автомобиль украинских сил в районе города Середина-Буда Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru