Мишустин: Российская экономика уверенно восстанавливается

«Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — подчеркнул Мишустин.

Премьер напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку по приросту экономики РФ «почти в два раза».

Как указал Мишустин, ВВП за 2022 год снизился на 2,2%, пишет Ura.ru. Кроме того, инфляция в России по итогам прошлого года составила менее 12%, сейчас она ниже 3%.

