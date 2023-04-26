Мишустин: Российская экономика уверенно восстанавливается

Экономика России уверенно восстанавливается, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава правительства заявил в ходе выступления перед участниками марафона «Знание».

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«Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — подчеркнул Мишустин.

Премьер напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку по приросту экономики РФ «почти в два раза».

Как указал Мишустин, ВВП за 2022 год снизился на 2,2%, пишет Ura.ru. Кроме того, инфляция в России по итогам прошлого года составила менее 12%, сейчас она ниже 3%.

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ФОТО: РИА Новости
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