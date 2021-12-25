Владелец закроет в России Decathlon и Leroy Merlin

По данным СМИ, компания уже начала переговоры в России о досрочном расторжении договоров аренды с владельцами помещений, где расположены торговые точки.

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — добавили в российской пресс-службе сети.

Главной причиной ухода Kiabi с российского рынка является то, компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели».

Планируется, что Kiabi свернет работу всех торговых точек, а также и интернет-магазина, в течение первого полугодия 2021 года.

Ранее торговая сеть «Ашан» закрыла с января по июнь 2021 года избавилась в России 17 нерентабельных супермаркетов. Благодаря оптимизации выросли финансовые показатели всей сети, пишет РБК.

