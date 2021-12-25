Владелец закроет в России Decathlon и Leroy Merlin
Магазины Decathlon и Leroy Merlin и Auchan закроют в России к лету 2020 года. Такое решение приняла французская сеть магазинов одежды Kiabi, которая является владельцем ретейлеров, сообщает РБК со ссылкой на три источника в компаниях на рынке торговой недвижимости.
По данным СМИ, компания уже начала переговоры в России о досрочном расторжении договоров аренды с владельцами помещений, где расположены торговые точки.
«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — добавили в российской пресс-службе сети.
Главной причиной ухода Kiabi с российского рынка является то, компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели».
Планируется, что Kiabi свернет работу всех торговых точек, а также и интернет-магазина, в течение первого полугодия 2021 года.
Ранее торговая сеть «Ашан» закрыла с января по июнь 2021 года избавилась в России 17 нерентабельных супермаркетов. Благодаря оптимизации выросли финансовые показатели всей сети, пишет РБК.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- СК не подтвердил факт соучастия сотрудников ИВС при побеге в Истре
- Владелец закроет в России Decathlon и Leroy Merlin
- Начальник Испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку
- «Нафтогаз»: Альтернативы российскому газу нет
- СМИ: США хотят предоставлять Украине разведданные о действиях России
- «Газпром» вновь не забронировал мощности «Ямала-Европы» для транзита газа
- Гематолог назвал сгущающие кровь продукты
- Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
- В Кремле заявили о желании России как можно скорее получить ответ на предложения по безопасности
- В СНБО допустили, что Киев не признает решения России и Запада по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru