«Ашан» сократил количество своих супермаркетов в России

«Ашан» в 2021 году владел в России 274 магазинами «Ашан», 212 из которых были супермаркетами. По данным на 30 июня текущего года сеть из 238 магазинов объединяет 143 супермаркета и 95 гипермаркетов. То есть, число супермаркетов уменьшилось почти на треть.

По словам генерального директора «Ашан Ритейл Россия» Ивана Мартиновича, закрытие супермаркетов в этом году произошло из-за их «неудовлетворительных результатов», пишет Газета.ru.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко спрогнозировал ухудшение качества продукции из-за экономии на ингредиентах, а также рост цен в размере 15-17%.

«Перевозки дорожали и будут дорожать, тут еще почему-то дорожает бензин, хотя нефть должна показывать нам обратные результаты. Поэтому мы с вами получим прирост цен. Сейчас, естественно, ФАС будет всех шкурить, потому что есть якобы ценовой сговор и цены повышаться не будут. Просто ухудшаться будет качество продукта, будет ухудшаться набор полезных ингредиентов в товаре, а цена на него будет медленно, но верно расти, рост будет 15-17%, как минимум, но это после выборов», - отметил он.

