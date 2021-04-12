Владелец «Пятёрочки» купил ресторан «Много лосося»

Российский ретейлер X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток») приобрел компанию «Много лосося». Об этом сообщил исполнительный директор Игорь Шехтерман в интервью РБК.

Ресторан «Много лосося» работает по системе dark kitchen. У них нет посетителей, а вся еда готовится только на доставку.

«У этого бизнеса мы видим большой потенциал, но у нас нет в нем компетенций — мы в ресторанном бизнесе не специалисты», — поделился Шехтерман. Он добавил, что в последние годы X5 Retail Group старается выходить в новые сегменты бизнеса через партнеров.

Выручка «Много лосося» в 2020 году составила 176,8 миллионов рублей, чистый убыток — 32,3 миллиона рублей. Переговоры о продаже шли с конца 2020, а сама сделка была закрыта в конце марта 2021 года. Сумма инвестиций не сообщается.

