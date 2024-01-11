Владелец бренда Aperol привезет в Россию новый спиртной напиток

Итальянский производитель алкоголя Campari решил привезти в Россию новый спиртной напиток, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росаккредитации.

Речь про аперитив с фруктовым вкусом Sarti Rosa крепостью 14 градусов. В Германии марка была запущена в прошлом году, по сравнению с другим популярным аперитивом компании (Aperol) он продается дороже. Будущая цена на российском рынке пока не приводится.

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В октябре итальянская Campari Group, владеющая брендами Aperol, Cinzano и Mondoro, подала в суд на дистрибутора из России «Мастер-Трейд», потребовав запретить ввоз и продажу напитка Aperol по параллельному импорту.

Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Эксперты отмечали, что компаниям, ввозящим эту продукцию в РФ, будет сложно доказать правомерность своих действий. После начала специальной военной операции на Украине Campari заявила о прекращении инвестиций в России и сокращении бизнеса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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