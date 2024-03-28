Путин не исключил расширение круга пользователей «Пушкинской карты»

Российский президент Владимир Путин не исключил, что в число пользователей «Пушкинской карты» будут включены другие возрастные категории, сообщает «РЕН ТВ».

Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»

Глава государства указал на то, что в настоящее время из 13 млн доступных карт российскими школьниками и студентами оформлено 10 млн. По словам Путина, «возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой"».

Речь идет об учениках средней и младшей школ.

Участники программы «Пушкинская карта» выкупили более 63 миллионов билетов на сумму свыше 31 миллиарда рублей с момента её запуска в сентябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пушка.рф
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