Путин не исключил расширение круга пользователей «Пушкинской карты»
Российский президент Владимир Путин не исключил, что в число пользователей «Пушкинской карты» будут включены другие возрастные категории, сообщает «РЕН ТВ».
Глава государства указал на то, что в настоящее время из 13 млн доступных карт российскими школьниками и студентами оформлено 10 млн. По словам Путина, «возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться "Пушкинской картой"».
Речь идет об учениках средней и младшей школ.
Участники программы «Пушкинская карта» выкупили более 63 миллионов билетов на сумму свыше 31 миллиарда рублей с момента её запуска в сентябре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru