«Жадный бизнес» хочет обойтись без «доктора»

Вспомнить Путина заставили миллиардера Олега Дерипаску слова премьер-министра о жадности. Представители бизнеса услышали Михаила Мишустина, – заявил владелец En+. Так г-н Дерипаска прокомментировал вчерашнее высказывание главы кабинета министров о том, что жадность отдельных производителей и торговых сетей стала причиной роста цен на продукты в стране. Он заметил, что предприниматели повысили внутренние цены вслед за ростом мировых. И пригрозил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин переадресовал упрек и другим отраслям, где в погоне за прибылью выводятся средства из России за рубеж.

«Жадный бизнес понял, – заверил сегодня Олег Дерипаска. – Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: «у доктора» или будет какая-то цивилизованная форма», – добавил миллиардер, напомнив таким образом слова, сказанные еще в 2008 году тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным. Говоря о продаже компанией «Мечел» за границу сырья по ценам вдвое ниже внутренних, Путин тогда отметил отсутствие на совещании заболевшего собственника предприятия Игоря Зюзина:

«Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придется послать и зачистить все эти проблемы», – заявил Путин.

Эти слова обошлись «Мечелу» в 37-процентное падение акций на бирже в Нью-Йорке.

Реплика премьера про жадность и опасения бизнеса про «доктора» как нельзя лучше иллюстрируют вектор деятельности правительства по стабилизации внутриэкономической ситуации. В попытке обуздать рост цен правительство после предновогоднего окрика президента как всегда схватилось за рычаги, но, как это часто бывает, не совсем за те. В результате дорожает буквально всё – от металлопроката до куриных яиц. На фоне многолетнего падения реальных располагаемых доходов населения.

«Обуздать аппетиты» супербогатых промышленников на фоне обнищания трудящихся масс давно пора. Вопрос, по уже упомянутым словам миллиардера Дерипаски, в том, будет ли это сделано цивилизованно, так, чтобы не поставить под угрозу сам факт существования того или иного бизнеса, который в числе прочего представляет собой десятки, а то и сотни тысяч рабочих мест.

Полезное по сему предмету руководство в адрес правительства прозвучало из уст другого представителя бизнеса. Комментируя фразу про жадность, вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут напомнил, что цель предпринимательской деятельности – получение прибыли, а правительство должно заботиться о доходах населения и доступности продовольствия. Он попросил власти не перекладывать свои задачи на других, а заняться развитием конкуренции и повышением доходов населения.

Золотые слова. Только кто ж их услышит?..

