«Неплохо, но с оговорками». Омбудсмен о восстановлении малого бизнеса
Анастасия Татулова в интервью НСН рассказала, какие меры поддержки от правительства ожидают предприниматели.
Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса. Как показал опрос финансовых директоров ведущих компаний в России, выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников, пишет РБК.
56% опрошенных финансовых директоров оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4%.
Омбудсмен по делам малого бизнеса Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что и в малом бизнесе в целом наблюдается подъем.
«Сейчас ситуация неплохая в целом, и в малом, и в среднем бизнесе, но с оговорками, потому что есть отрасли, где ограничена работа до сих пор. Это, к примеру, рестораны, работающие только до 23 часов, бары. А как будет развиваться ситуация зависит от того, услышит ли правительство о необходимости налоговой коррекции, зарплатной части. Бизнес всего этого очень ждет. И если будут приняты законы, облегчающие инвестиции в бизнес, то имеем шансы в 2025 году получить лучшие показатели. Момент для создания и развития бизнеса сейчас очень благоприятный, а дальше всё будет зависеть от государства», - пояснила собеседница НСН.
Накануне с оригинальной идеей поддержки малого бизнеса выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, чтобы легче стало жить небольшим торговым точкам, нужно запретить работать по ночам и выходным дням крупным торговым сетям.
«Кардинальные изменения нужны по трем направлениям. Это полная реформа системы проверок. С точки зрения получения штрафов их надо запретить, а нужны они только с точки зрения помощи бизнесу, как выстроить его безопасно. Во-вторых, нужны изменения налоговые. Все должны получить равные условия по налогу соцстраха, а именно – 15% абсолютно для всех. И третье: нужно принять большой пакет документов, защищающий права инвесторов. В частности, если дивиденды вкладываются в развитие, в покупку оборудования, они либо вовсе не должны облагаться налогом, либо быть минимальным. И еще один принципиальный момент: систему нужно выстроить так, чтобы условия были равными для всех игроков и позволяли развиваться, и система налогообложения была бы единой для всех», - озвучила свой план Анастасия Татулова.
Первый зампредседателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев для поддержки малого предпринимательства посоветовал запретить товарные кредиты и также очень важно «сохранить рыночные механизмы». Российский потребитель должен покупать тот товар, который ему нравится, и игнорировать «синтетические европейские помидоры», которые к тому же являются слабым конкурентом отечественной продукции. В России следует поощрять расширение производства, уверяет Гутенев, добавляя, что это является «более тонким и созидательным трудом», однако поддержит малые предпринимательства.
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