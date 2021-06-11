«Неплохо, но с оговорками». Омбудсмен о восстановлении малого бизнеса

Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса. Как показал опрос финансовых директоров ведущих компаний в России, выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников, пишет РБК.

56% опрошенных финансовых директоров оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4%.

Омбудсмен по делам малого бизнеса Анастасия Татулова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что и в малом бизнесе в целом наблюдается подъем.

«Сейчас ситуация неплохая в целом, и в малом, и в среднем бизнесе, но с оговорками, потому что есть отрасли, где ограничена работа до сих пор. Это, к примеру, рестораны, работающие только до 23 часов, бары. А как будет развиваться ситуация зависит от того, услышит ли правительство о необходимости налоговой коррекции, зарплатной части. Бизнес всего этого очень ждет. И если будут приняты законы, облегчающие инвестиции в бизнес, то имеем шансы в 2025 году получить лучшие показатели. Момент для создания и развития бизнеса сейчас очень благоприятный, а дальше всё будет зависеть от государства», - пояснила собеседница НСН.