Вице-президент JTI Масиус: Объем легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое

Объем легально произведенных сигарет в РФ за 10 лет снизился в два раза, при этом доля контрафакта за этот же период увеличилась в 10 раз. Об этом заявил глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что на сегодняшний день в России рынок легально произведенных сигарет оценивается примерно в 190 млрд штук в год, 10 лет назад он составлял порядка 400 млрд штук. Вместе с тем, по словам Масиуса, нельзя сказать, что россияне стали вдвое меньше курить.