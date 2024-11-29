Вице-президент JTI Масиус: Объем легальных сигарет в РФ за 10 лет снизился вдвое
Объем легально произведенных сигарет в РФ за 10 лет снизился в два раза, при этом доля контрафакта за этот же период увеличилась в 10 раз. Об этом заявил глобальный вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что на сегодняшний день в России рынок легально произведенных сигарет оценивается примерно в 190 млрд штук в год, 10 лет назад он составлял порядка 400 млрд штук. Вместе с тем, по словам Масиуса, нельзя сказать, что россияне стали вдвое меньше курить.
Масиус связал рост доли нелегальных сигарет в том числе с увеличением акциза.
Ранее Росалкогольтабакконтроль предложил ввести лицензирование для продаж табачной продукции и товаров с никотином. В случае одобрения нормы, продажи продукции будут запрещены без одобрения регуляторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru