Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав

Он отметил, что данная инициатива сложно реализуемая, так как есть люди 2008, 2007 года рождения, через которых люди 2009 года рождения смогут покупать сигареты.

Рассуждая о нарушении прав граждан данным законопроектом, Тумусов отметил, что не видит здесь ущемления конституционных прав, так как в конституции «не написано, можно курить или нельзя курить».

Ранее Минздрав РФ предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет рожденным в 2009 году после доработки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



