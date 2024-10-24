Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав

Законопроект о запрете продажи сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2009 года, сложен в реализации, однако не нарушает конституционных прав, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Он отметил, что данная инициатива сложно реализуемая, так как есть люди 2008, 2007 года рождения, через которых люди 2009 года рождения смогут покупать сигареты.

Рассуждая о нарушении прав граждан данным законопроектом, Тумусов отметил, что не видит здесь ущемления конституционных прав, так как в конституции «не написано, можно курить или нельзя курить».

Ранее Минздрав РФ предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет рожденным в 2009 году после доработки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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