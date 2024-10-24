Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав
Законопроект о запрете продажи сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2009 года, сложен в реализации, однако не нарушает конституционных прав, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что данная инициатива сложно реализуемая, так как есть люди 2008, 2007 года рождения, через которых люди 2009 года рождения смогут покупать сигареты.
Рассуждая о нарушении прав граждан данным законопроектом, Тумусов отметил, что не видит здесь ущемления конституционных прав, так как в конституции «не написано, можно курить или нельзя курить».
Ранее Минздрав РФ предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет рожденным в 2009 году после доработки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Тумусов: Запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года не нарушит их прав
- Россельхознадзор сообщил об увеличении импорта сливочного масла на 9%
- Госдума намерена ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним
- Жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского
- Александр Петров рассказал о мечте сняться у Тарантино
- Рэпер Гуф записал видео с извинениями после пьяного дебоша в бане
- В Москве пассажир угрожал машинисту метро игрушечным пистолетом
- В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани
- Роскомнадзор: Число фишинговых атак за год выросло на 425 процентов
- «Неоднозначная позиция»: Группе «Звери» отказали в проведении концерта в Твери
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru