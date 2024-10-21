СМИ: В России предложили лицензировать продажи сигарет
Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для продаж табачной продукции и товаров с никотином, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Как напоминает издание, с июля 2023 года действует закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», легализовавший новые правила работы производителей и продавцов сигарет. Новые нормы обязали изготовителей получать лицензию на свою деятельность, что принесло бюджету страны дополнительные 42 миллиарда рублей.
РАР уже направил предложение о новой лицензии в Минпромторг. В случае одобрения нормы, продажи продукции будут запрещены без одобрения регуляторов. Аналогичные правила на данный момент действуют и для рынка спиртных напитков, поскольку торговля и рестораны получают лицензии на свои магазины и заведения общепита.
Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Однако глава Союза потребителей Петр Щелищ в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что проблему курения молодежи не решить запретами, это только спровоцирует интерес и рост нелегального рынка.
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- СМИ: В России предложили лицензировать продажи сигарет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru