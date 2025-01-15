Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин: Продажи Lada выросли на 30% в 2024 году

Продажи автомобилей Lada в России увеличились в прошлом году на треть и составили 459 тысяч. Об этом сообщается в презентации, которую представил вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Указывается, что доля Lada на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ составила по итогам 2024 года 27%, в 2023 году она достигала 31%. Согласно данным, сейчас марка состоит из шести семейств моделей: Largus, Vesta, Granta, Niva Travel, Niva Legend и Aura.