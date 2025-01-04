Lada стал самым продаваемым брендом в России

Автомобили Lada выбрали 15% покупателей, Kia — 9%, Hyundai — 7%. Замкнули ТОП-5 Volkswagen и Toyota (по 6%). При этом учитывались как новые автомобили, так и машины с пробегом.

Среди отдельных моделей пальма первенства у Lada Granta (медианная цена 969 тысяч рублей), на втором месте Lada Vesta (1,2 млн рублей), на третьем — Kia Rio (1,1 млн рублей), на четвертой строчке — Hyundai Solaris (995 тысяч рублей), замыкает пятерку Ford Focus (780 тысяч рублей).

Среди новых автомобилей пьедестал почета поделили между собой отечественные Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva. Четвертое и пятое места — за «китайцами» Haval Jolion и Geely Monjaro.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в 2024 году выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом.

