Lada стал самым продаваемым брендом в России
Наибольшей популярностью у российских автолюбителей пользовались бренды Hyundai, Kia и Lada. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто».
Автомобили Lada выбрали 15% покупателей, Kia — 9%, Hyundai — 7%. Замкнули ТОП-5 Volkswagen и Toyota (по 6%). При этом учитывались как новые автомобили, так и машины с пробегом.
Среди отдельных моделей пальма первенства у Lada Granta (медианная цена 969 тысяч рублей), на втором месте Lada Vesta (1,2 млн рублей), на третьем — Kia Rio (1,1 млн рублей), на четвертой строчке — Hyundai Solaris (995 тысяч рублей), замыкает пятерку Ford Focus (780 тысяч рублей).
Среди новых автомобилей пьедестал почета поделили между собой отечественные Lada Granta, Lada Vesta и Lada Niva. Четвертое и пятое места — за «китайцами» Haval Jolion и Geely Monjaro.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в 2024 году выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru