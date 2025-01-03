Мантуров заявил, что Россия обладает оптимальным количеством автозаводов
3 января 202511:25
Россия обладает оптимальным количеством автозаводов, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил Мантуров, авторынок в стране на пике составлял 3 млн единиц, и в РФ были созданы производственные мощности на три миллиона.
«Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное», — подчеркнул первый вице-премьер.
Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских анонсировал создание в регионе автомобильного производства по сборке коммерческих машин и автокомпонентов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru