Мантуров заявил, что Россия обладает оптимальным количеством автозаводов

Как отметил Мантуров, авторынок в стране на пике составлял 3 млн единиц, и в РФ были созданы производственные мощности на три миллиона.

«Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное», — подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских анонсировал создание в регионе автомобильного производства по сборке коммерческих машин и автокомпонентов.

