Мантуров заявил, что Россия обладает оптимальным количеством автозаводов

Россия обладает оптимальным количеством автозаводов, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.

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Как отметил Мантуров, авторынок в стране на пике составлял 3 млн единиц, и в РФ были созданы производственные мощности на три миллиона.

«Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется – оптимальное», — подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее глава Ульяновской области Алексей Русских анонсировал создание в регионе автомобильного производства по сборке коммерческих машин и автокомпонентов.

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ФОТО: РИА Новости
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