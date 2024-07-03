Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года

Россия согласна обеспечивать поставки газа в Европу через территорию Украины и после нынешнего года, когда истекает контракт, заверил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Вместе с тем, по его словам, вопрос продления поставок голубого топлива в дальнейшем зависит, в первую очередь, от согласия Киева на транзит.

Ранее издание Handelsblatt узнало, что Евросоюз рассматривает возможность подписания нового контракта на поставки с «Газпромом» после окончания срока действующего договора о транзите через Украину. Как один из вариантов обсуждается заключение контракта между структурой российского концерна «Газпром экспорт» и энергетическим предприятием из Европы.