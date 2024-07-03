Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года
Россия согласна обеспечивать поставки газа в Европу через территорию Украины и после нынешнего года, когда истекает контракт, заверил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Вместе с тем, по его словам, вопрос продления поставок голубого топлива в дальнейшем зависит, в первую очередь, от согласия Киева на транзит.
Ранее издание Handelsblatt узнало, что Евросоюз рассматривает возможность подписания нового контракта на поставки с «Газпромом» после окончания срока действующего договора о транзите через Украину. Как один из вариантов обсуждается заключение контракта между структурой российского концерна «Газпром экспорт» и энергетическим предприятием из Европы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», идея заключается в том, что европейская компания будет закупать газ на российско-украинской границе, и уже сама направлять его в ЕС. Она же будет расплачиваться за транзит с «Оператором газотранспортной системы Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает вариант прокачки газа из Азербайджана через свою территорию в ЕС после окончания договора с «Газпромом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru