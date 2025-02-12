Вице-премьер Новак указал на резкое сокращения темпов кредитования в РФ
Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации, обратил внимание на сокращение темпов кредитования в России, которое в декабре 2024-го и январе 2025-го превышает обычную сезонную динамику, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это неизбежно ведет к торможению российской экономики. Новак напомнил, что причиной сокращения кредитования стала жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, выразившаяся в установлении высокой ключевой ставки. Он также рассказал и о замедлении инвестиционных процессов из-за дорогих кредитов.
«Компании оптимизируют и сдвигают инвестиционные программы вправо», - пояснил он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российской энергетике нужно 200-300 тысяч работников в год, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru