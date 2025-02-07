Мишустин: ВВП России за 2024 год составил исторический максимум
ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным он уточнил, что номинальный размер ВВП страны по итогам прошлого года достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей.
«Прежде всего за счёт роста обрабатывающей промышленности, промышленное производство в целом прибавило 4,6%», - добавил глава правительства.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост российского ВВП в следующем году составит около 2-2,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru