Мишустин: ВВП России за 2024 год составил исторический максимум

ВВП России за 2024 год вырос на 4,1%. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расходы российского бюджета в конце 2024 года стали рекордными

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным он уточнил, что номинальный размер ВВП страны по итогам прошлого года достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей.

«Прежде всего за счёт роста обрабатывающей промышленности, промышленное производство в целом прибавило 4,6%», - добавил глава правительства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост российского ВВП в следующем году составит около 2-2,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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