Мишустин: ВВП России за 2024 год составил исторический максимум

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным он уточнил, что номинальный размер ВВП страны по итогам прошлого года достиг исторического максимума и составил 200 трлн рублей.

«Прежде всего за счёт роста обрабатывающей промышленности, промышленное производство в целом прибавило 4,6%», - добавил глава правительства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рост российского ВВП в следующем году составит около 2-2,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

