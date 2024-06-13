Китай подвёл: Импорту РФ предрекли падение на 12% после санкций против Мосбиржи
В перспективе полугода РФ не удастся придумать новый механизм оплаты: Китай, Турция и Индия не заинтересованы в создании единого расчетного центра, отметил в эфире НСН Георгий Властопуло.
После введения санкций США в отношении Мосбиржи импорт РФ в товарном выражении может упасть на 10-12%, при этом стоимость таких товаров будет резко дорожать, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с НСН.
Ранее Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. В Мосбирже заявили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности. Властопуло отметил, что России в расчетах вряд ли поможет какая-либо страна, даже Китай.
«Самый главный партнер в импорте – это Китай. Думаю, что по Китаю в целом по году импорт снизится на 20-25%. Еще в начале года было видно, что Китай, хоть и не на уровне официальных властей, но практически присоединяется к санкционным ограничениям. В Китае уже сейчас действует экспортный контроль: требуют документы описания товара, куда он идет, требуют, чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда производилась оплата… Все достаточно жестко. Что касается остального импорта – Турция -35% за эти несколько месяцев, Европа – еще -35%, это прямой импорт, несанкционные товары. В общем и целом, импорт может в товарном выражении упасть на 10-12%. При этом стоимость импортных товаров будет резко дорожать», - сказал Властопуло.
Он выразил уверенность, что в перспективе полугода РФ не удастся придумать новый механизм оплаты: Китай, Турция и Индия не заинтересованы в создании единого расчетного центра.
«В перспективе полугода не удастся придумать новый механизм оплаты. Любая оплата, транзакция – это, в любом случае, отслеживаемая процедура. Если только мы не создадим то, о чем говорили в ЦБ – единый расчетный центр, посредством которого отправлялись бы деньги в дружественные страны. Но проблема в другом, в том, что это нужно в первую очередь нам. Ни Китай, ни Турция, ни Индия не заинтересованы в создании этого центра и инвестирования в него. Их заинтересованность ограничивается заявлениями нейтрального характера. Усилия с одной стороны не дадут эффективных результатов. Китай явно не заинтересован и опасается вторичных санкций, он явно сделал выбор в пользу торговли со своими главными торговыми партнерами – ЕС и США», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в разговоре с НСН заявил, что прекращение торгов долларом и евро на Мосбирже приведет к осложнению внешнеторговых операций: экспорт и импорт оказались под ударом, передает «Радиоточка НСН».
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