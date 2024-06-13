Китай подвёл: Импорту РФ предрекли падение на 12% после санкций против Мосбиржи

После введения санкций США в отношении Мосбиржи импорт РФ в товарном выражении может упасть на 10-12%, при этом стоимость таких товаров будет резко дорожать, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в разговоре с НСН.

Ранее Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с включением в санкционный список США. В Мосбирже заявили, что у группы есть все инструменты для бесперебойных торгов в условиях повышенной волатильности. Властопуло отметил, что России в расчетах вряд ли поможет какая-либо страна, даже Китай.