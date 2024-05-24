Путин: Более 90% торговли РФ и Белоруссии ведется в нацвалютах

Ранее Путин заявил, что во время председательства в СНГ в 2024 году Россия постарается расширить расчеты с партнерами в нацвалютах. По мнению президента, это позволит укрепить финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.

Также глава государства пообещал обратить особое внимание на межгосударственного экономического партнерства. По словам Путина, с января по октябрь 2023 года товарооборот между странами увеличился на 2% и достиг $83,7 млрд, передает «Радиоточка НСН».

