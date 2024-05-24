Путин: Более 90% торговли РФ и Белоруссии ведется в нацвалютах

Более 90% торговли России и Белоруссии осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартовали в Минске 24 мая. В российско-белорусских отношениях нет нерешенных вопросов, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Постпред РФ: Торговый оборот России со странами СНГ в 2023 году вырос на 6,9%

Ранее Путин заявил, что во время председательства в СНГ в 2024 году Россия постарается расширить расчеты с партнерами в нацвалютах. По мнению президента, это позволит укрепить финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.

Также глава государства пообещал обратить особое внимание на межгосударственного экономического партнерства. По словам Путина, с января по октябрь 2023 года товарооборот между странами увеличился на 2% и достиг $83,7 млрд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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