Минстрой пообещал к 2030 году снизить ипотечные ставки до 6%
Средний уровень ставок ипотеки в России должен снизиться до 6 процентов. Об этом в Совете Федерации сообщила глава департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.
Слова чиновницы приводит агентство РИА Новости. Корниенко отметила, что поэтапное снижение ипотечных ставок заложено в новой редакции паспорта национального проекта «Жильё и городская среда». К 2030 году ставка должна достигнуть 6%.
По данным Центробанка, в России средняя ставка по ипотеке выросла в сентябре до 7,32% (по сравнению с августовскими 7,16%). В период с января по сентябрь текущего года было выдано ипотечных кредитов на сумму 2,7 триллиона рублей, что на 37,6% превысило показатели прошлого года.
Ранее генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявлял, что к концу 2020 года средняя ставка по ипотеке снизится до 7,5%, отмечает «Свободная пресса».
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