Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия даже в условиях санкций является островком стабильности, сообщает РИА Новости.
На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) он отметил, что прогнозировать события по российской экономике гораздо легче, чем в мире.
«Что касается Европы, там ситуация другая... дело не только в рецессии... рынки пришли в движение... это движение рынков - оно создает неопределённость очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы», - подчеркнул вице-премьер.
Белоусов добавил, что на эту неопределённость «накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики», а также «проблема долгов».
Ранее Еврокомиссия представила осенний прогноз экономического развития стран, входящих в Европейский Союз, согласно которому уже в конце 2022 года в большинстве государств-членов ЕС наступит рецессия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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