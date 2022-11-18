Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) он отметил, что прогнозировать события по российской экономике гораздо легче, чем в мире.

«Что касается Европы, там ситуация другая... дело не только в рецессии... рынки пришли в движение... это движение рынков - оно создает неопределённость очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы», - подчеркнул вице-премьер.

Белоусов добавил, что на эту неопределённость «накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики», а также «проблема долгов».

Ранее Еврокомиссия представила осенний прогноз экономического развития стран, входящих в Европейский Союз, согласно которому уже в конце 2022 года в большинстве государств-членов ЕС наступит рецессия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».