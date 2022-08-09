За 1 евро: Tetra Pak продаст свой бизнес в России

Владелец шведской компании по производству упаковок Tetra Pak передаст активы в России дочерней компании, принадлежащей группе ООО «Итон Инвестментс», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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Сумма потенциальной сделки составит всего 1 евро. За такую сумму «Итон Инвестментс» получит 100 процентов акций компании Tetra Pak.

В настоящее время сделка еще не согласована. Новые владельцы компании планируют поменять название бренда.

Напомним, Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России. Это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бизнес
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