За 1 евро: Tetra Pak продаст свой бизнес в России
Владелец шведской компании по производству упаковок Tetra Pak передаст активы в России дочерней компании, принадлежащей группе ООО «Итон Инвестментс», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Сумма потенциальной сделки составит всего 1 евро. За такую сумму «Итон Инвестментс» получит 100 процентов акций компании Tetra Pak.
В настоящее время сделка еще не согласована. Новые владельцы компании планируют поменять название бренда.
Напомним, Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России. Это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».
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