За 1 евро: Tetra Pak продаст свой бизнес в России

Сумма потенциальной сделки составит всего 1 евро. За такую сумму «Итон Инвестментс» получит 100 процентов акций компании Tetra Pak.

В настоящее время сделка еще не согласована. Новые владельцы компании планируют поменять название бренда.

Напомним, Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России. Это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

