Tetra Pak передаст российский бизнес местному руководству

В сообщении говорится, что это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

Руководство компании приняло решение передать российское подразделение местному менеджменту «с целью обеспечения непрерывности бизнеса а также сохранения доступности продуктов первой необходимости».

«Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своём предприятии в Московской области», - отметили в Tetra Pak.

Слухи об уходе Теtra Pak из России появились весной 2022 года, однако производитель упаковки заявил, что они не соответствуют действительности.