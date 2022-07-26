Tetra Pak передаст российский бизнес местному руководству

Международный производитель упаковки Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своего бизнеса в России, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что это связано «с совокупным влиянием экспортных ограничений в отношении РФ, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

Руководство компании приняло решение передать российское подразделение местному менеджменту «с целью обеспечения непрерывности бизнеса а также сохранения доступности продуктов первой необходимости».

«Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своём предприятии в Московской области», - отметили в Tetra Pak.

Слухи об уходе Теtra Pak из России появились весной 2022 года, однако производитель упаковки заявил, что они не соответствуют действительности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБизнесРоссия
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