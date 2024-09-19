Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия преодолела нехватку российского газа
Германии удалось успешно преодолеть нехватку газа из России, заявил вице-канцлер Германии, министр экономики и энергетики Роберт Хабек, слова которого приводит немецкое издание Bild.
Он отметил, что сегодня цены на газ выше из-за роста спроса на СПГ в Азии на фоне аномальной жары. При этом министр выразил уверенность, что газ в ФРГ снова подешевеет почти до уровней пандемии, как только дополнительные объемы природного газа освободятся и поступят на рынок Германии.
Ранее президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». По его словам, в такой ситуации РФ начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru