Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германия преодолела нехватку российского газа

Он отметил, что сегодня цены на газ выше из-за роста спроса на СПГ в Азии на фоне аномальной жары. При этом министр выразил уверенность, что газ в ФРГ снова подешевеет почти до уровней пандемии, как только дополнительные объемы природного газа освободятся и поступят на рынок Германии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». По его словам, в такой ситуации РФ начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай, передает «Радиоточка НСН».

