Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока»

Президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». Об этом глава государства сказал на Восточном экономическом форуме.

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По его словам, в такой ситуации Россия начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай.

Также президент добавил, что Москва не отказывается от транзита своего газа через Украину.

Ранее стало известно, что украинские власти не собираются продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром», отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Северный ПотокВладимир ПутинГермания

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