Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока»

По его словам, в такой ситуации Россия начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай.



Также президент добавил, что Москва не отказывается от транзита своего газа через Украину.

Ранее стало известно, что украинские власти не собираются продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром», отмечает «Свободная пресса».

