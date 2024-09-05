Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока»
Президент России Владимир Путин назвал шизофренией и чушью отказ Германии включить оставшуюся нитку «Северного потока». Об этом глава государства сказал на Восточном экономическом форуме.
По его словам, в такой ситуации Россия начнет договариваться по поставкам газа с другими странами и наращивать поставки в Китай.
Также президент добавил, что Москва не отказывается от транзита своего газа через Украину.
Ранее стало известно, что украинские власти не собираются продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром», отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru