Visa повысит комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году
Платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который разослали банкам в России.
Издание РБК отмечает, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема.
В документе отмечается, что с 1 февраля будущего года межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября из него исключили почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business. Крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа, пишет Ura.ru.
Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.
Между тем, с июля пенсии и другие социальные выплаты в России будут начисляться на карту платежной системы МИР, сообщает RT.
Теперь нельзя будет получить выплаты на карты других платежных систем – Visa и MasterCard. Если необходимой карты у гражданина нет, деньги будут переводиться на счет, который к карте не привязан.
Решение о переходе предусмотрено законом «О национальной платежной системе», сроки реализации которого были отложены из-за пандемии.
Ранее также сообщалось, что новую пенсионную реформу подготовили ЦБ и НПФ. Нововведение предполагает трансформацию нынешней накопительной части пенсий в систему негосударственного пенсионного обеспечения. Это означает, что теперь средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- В России бензин подешевел впервые за год
- Visa повысит комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году
- Байден предложил созвать саммит по борьбе с коронавирусом
- Врач рассказала, чем опасно бабье лето
- Пушков прокомментировал слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
- Суд взыскал $122 млн с Абызова и «Альфа-банка»
- Названо последнее препятствие для «Северного потока - 2»
- Число жертв обрушения дома в Ногинске выросло до пяти
- Врачам хотят запретить выписывать БАДы
- Минсельхоз предсказал падение цен на мясо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru