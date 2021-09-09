Visa повысит комиссию за оплату в супермаркетах в 2022 году

Платежная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Об этом говорится в информационном бюллетене платежной системы, который разослали банкам в России.

Издание РБК отмечает, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема.

В документе отмечается, что с 1 февраля будущего года межбанковская комиссия за прием карт в супермаркетах увеличится с 1% до 1,3%. Льготный тариф для крупных супермаркетов останется на уровне 0,5%, но с 1 сентября из него исключили почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business. Крупные магазины бытовой техники и мебели, а также курьерские службы лишатся льготного тарифа, пишет Ura.ru.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно 70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.