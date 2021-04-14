Visa и Mastercard опровергли возможность отключения в России
Visa и Mastercard заявили о продолжении работы на российском рынке в обычном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский напомнил, что система работает в России более 20 лет. По его словам, в России сейчас используется около 100 млн карт Mastercard. Он отметил, что компания стала "социально значимой" платежной системой.
В руководстве Visa также пояснили, что платежная система работает в РФ уже около 30 лет и работает над "цифровизацией российской экономики". По мнению Visa, эта система позволяет внедрить в повседневность современные технологии.
В Кремле ранее предположили, что санкционная политика Запада может привести к отказу от международных платежных систем. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти, однако подчеркнул, что это ударит по всем участникам рынка.
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