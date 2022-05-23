«Виртуальный реверс»: Что стоит за «газовым разрывом» Польши с Россией
Соглашение о поставках газа в Польшу не имело никакого отношения к реальности с момента их прекращения в конце апреля, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Несмотря на разрыв Варшавой соглашения с РФ, Польша продолжает получать российский газ, но не напрямую, а по реверсу, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. В Варшаве констатировали, что газовые отношения двух стран «через 30 лет прекращают существовать».
«"Газпром" прекратил поставки газа в Польшу (с 27 апреля - прим. НСН) из-за того, что она отказалась платить по предложенной схеме, поэтому соглашение о поставках газа – это чисто формальная вещь, оно уже к реальности не имеет никакого отношения. Официальные поставки российского газа в Польшу не идут. Польша замещает российский газ тем же российским газом, который идет по реверсу. Сначала это был физический реверс из Германии, сейчас идет виртуальный реверс, так или иначе, потребление идет через других контрагентов "Газпрома»". Польша продолжает получать российский газ, только не по контракту, а оплачивая его через реверс другим партнерам "Газпрома"», - сказал Пикин.
При этом он усомнился, что Польша таким образом смогла «сэкономить» на российском газе.
«Я не думаю, что цена газа для Польши стала дешевле. Германия могла давать цену сопоставимую с той, что была в контракте с "Газпромом", но по другим контрагентам вряд ли такое произойдет. Скорее всего, она сейчас чуть больше, но однозначного ответа тут нет: больше она, меньше или такая же», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться «сверхприбылью» от повышения цен на нефть и газ.
«Должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад? Это болезнь. Они должны разделить эту сверхприбыль. Это ненормально, это несправедливо», — пожаловался Моравецкий.
В ответ на это представитель МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что, несмотря на рост доходов от экспорта нефти, экономика его страны испытывает последствия падения фондового рынка. В частности, Норвегии страдает от увеличения цен на электричество и бензин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уволилась из «Роснефти»
- Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку
- СМИ: Tetra Pak уходит из России
- СМИ: McDonald’s в России получил новое название
- Пушилин заявил о подготовке трибунала над пленными украинскими силовиками
- Starbucks окончательно уйдет из России
- Песков назвал позицию Польши по газу «на грани сумасшествия»
- Песков назвал источник угрозы мирового голода
- СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко
- В России предложили закрепить написание слова «Бог» с заглавной буквы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru