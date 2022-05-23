«Виртуальный реверс»: Что стоит за «газовым разрывом» Польши с Россией

Несмотря на разрыв Варшавой соглашения с РФ, Польша продолжает получать российский газ, но не напрямую, а по реверсу, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее правительство Польши заявило, что разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. В Варшаве констатировали, что газовые отношения двух стран «через 30 лет прекращают существовать».