Польша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу

Польша решила досрочно расторгнуть соглашение с Россией о поставках газа. Об этом заявил представитель правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Межправительственное соглашение Польши и РФ, известное как ямальские договоренности, было заключено в 1993 году, срок действия документа истекал в конце нынешнего года, пишет РИА ФАН.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул Наимский.

Ранее Варшава отказалась покупать российский газ за рубли, в начале мая был также прекращен физический реверс топлива по газопроводу «Ямал-Европа» от Германии, напоминает телеканал «360».

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