Польша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу

Межправительственное соглашение Польши и РФ, известное как ямальские договоренности, было заключено в 1993 году, срок действия документа истекал в конце нынешнего года, пишет РИА ФАН.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул Наимский.

Ранее Варшава отказалась покупать российский газ за рубли, в начале мая был также прекращен физический реверс топлива по газопроводу «Ямал-Европа» от Германии, напоминает телеканал «360».

