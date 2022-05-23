Польша досрочно расторгла межправительственное соглашение с Россией по газу
Польша решила досрочно расторгнуть соглашение с Россией о поставках газа. Об этом заявил представитель правительства республики по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.
Межправительственное соглашение Польши и РФ, известное как ямальские договоренности, было заключено в 1993 году, срок действия документа истекал в конце нынешнего года, пишет РИА ФАН.
«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — подчеркнул Наимский.
Ранее Варшава отказалась покупать российский газ за рубли, в начале мая был также прекращен физический реверс топлива по газопроводу «Ямал-Европа» от Германии, напоминает телеканал «360».
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