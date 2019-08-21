Названа минимальная цена хорошего портвейна

Роскачество посоветовало обращать внимание на год урожая при покупке портвейна. Рекомендации были разработаны на примере винных хозяйств Крыма. По мнению экспертов, в выборе портвейна лучше всего ориентироваться на вина старейших производителей — «Массандры», Инкерманского завода марочных вин, «Солнечной долины», «Коктебеля». Специалисты подчеркивают, что портвейн должен быть не моложе трех-четырех лет. Это связано с тем, что при его производстве должен быть соблюден трехлетний срок выдержки. Кроме того, по традиции крымского виноделия напиток должен иметь крепость 17–18,5% и уровень сахара 6–13%.

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в эфире НСН предупредил, что в случае перехода на новую технологию изготовления, цена качественного портвейна может стать еще выше. Он уточнил, что технология изготовления российских портвейнов значительно отличается от оригинальной португальской. Напитки роднит только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках.

«Три года в бочке – это достаточно длительная технологичная работа, там есть особенности, которые не позволяют качественный портвейн сделать дешевым. Хороший крымский портвейн стоит от 600 рублей, к сожалению, это дорогое удовольствие. У нас нет бюджетного портвейна. Есть что-то за 150 рублей, но это винные напитки, псевдопортвейны. Но все наши портвейны крепятся этиловым спиртом, а не виноградным. В Евросоюзе, кстати, этиловым спиртом закреплять запрещено. Португальский портвейн закрепляется только виноградным. Вопрос – появятся ли портвейны на виноградном спирте? Ведется дискуссия и пока еще никто не дал ответ. Запрос рынка на это есть. Но на виноградном спирту цена будет еще выше. Сможет ли это проглотить рынок?» - поинтересовался эксперт.