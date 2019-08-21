Названа минимальная цена хорошего портвейна
Председатель правления Черноморского форума виноделия в эфире НСН рассказал о спирте, которым крепится отечественный портвейн.
Роскачество посоветовало обращать внимание на год урожая при покупке портвейна. Рекомендации были разработаны на примере винных хозяйств Крыма. По мнению экспертов, в выборе портвейна лучше всего ориентироваться на вина старейших производителей — «Массандры», Инкерманского завода марочных вин, «Солнечной долины», «Коктебеля». Специалисты подчеркивают, что портвейн должен быть не моложе трех-четырех лет. Это связано с тем, что при его производстве должен быть соблюден трехлетний срок выдержки. Кроме того, по традиции крымского виноделия напиток должен иметь крепость 17–18,5% и уровень сахара 6–13%.
Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в эфире НСН предупредил, что в случае перехода на новую технологию изготовления, цена качественного портвейна может стать еще выше. Он уточнил, что технология изготовления российских портвейнов значительно отличается от оригинальной португальской. Напитки роднит только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках.
«Три года в бочке – это достаточно длительная технологичная работа, там есть особенности, которые не позволяют качественный портвейн сделать дешевым. Хороший крымский портвейн стоит от 600 рублей, к сожалению, это дорогое удовольствие. У нас нет бюджетного портвейна. Есть что-то за 150 рублей, но это винные напитки, псевдопортвейны. Но все наши портвейны крепятся этиловым спиртом, а не виноградным. В Евросоюзе, кстати, этиловым спиртом закреплять запрещено. Португальский портвейн закрепляется только виноградным. Вопрос – появятся ли портвейны на виноградном спирте? Ведется дискуссия и пока еще никто не дал ответ. Запрос рынка на это есть. Но на виноградном спирту цена будет еще выше. Сможет ли это проглотить рынок?» - поинтересовался эксперт.
Эксперт добавил, что дешевые напитки, продающиеся как портвейн, но имеющие маркировку «винный напиток», никакого отношения к настоящему портвейну не имеют. При этом собеседник НСН пожаловался, что в последнее время в России сильно сократилось потребление портвейна и крепленых вин.
«Сейчас портвейн – крайне важная тематика в виноделии. Раньше в советское время мы пили на человека портвейна от 3 до 7 литров в зависимости от года. Сейчас мы пьем меньше литра. Даже не только портвейна, а всех крепленых вин. Само потребление упало. Из-за резкого падения интереса к крепленым винам, объемы производства значительно меньше, чем в советское время. Крым здесь снова выходит на первое место. Все их портвейны созданы многие десятилетия назад. У "Массандры" и "Солнечной долины" столетние традиции. В вопросах качественного портвейна лучше обращаться к этим проверенным брендам, не ошибетесь», - посоветовал специалист.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выдвинуло предложение о существенном повышении акцизов на вино с 2020 года. Разработанный законопроект предполагает увеличение акцизов на тихие вина до 31 рубля, а на игристые – до 40 рублей, что, по мнению ряда экспертов, поднимет цены на винные напитки до уровня цен на вино.
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