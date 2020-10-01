Вероятный трубоукладчик «Северного потока - 2» покинул логистический хаб проекта
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", считающееся вероятным вариантом для достройки газопровода "Северный поток - 2", покинул немецкий порт Мукран (ФРГ). Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
Как пишет агентство, в Мукране расположены трубы для строительства трубопровода. Предположительно, судно направилось в Балтийское море. Отмечается, что на портале не отражается возможный маршрут суда. На портале в статусе судна значится «ограниченная маневренность».
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.
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