Вероятный трубоукладчик «Северного потока - 2» покинул логистический хаб проекта

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", считающееся вероятным вариантом для достройки газопровода "Северный поток - 2", покинул немецкий порт Мукран (ФРГ). Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

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Как пишет агентство, в Мукране расположены трубы для строительства трубопровода. Предположительно, судно направилось в Балтийское море. Отмечается, что на портале не отражается возможный маршрут суда. На портале в статусе судна значится «ограниченная маневренность».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

Напомним, ситуация вокруг «Северного потока-2» продолжает осложняться параллельно с раскруткой политического скандала, связанного с отравлением Навального. Запад предлагает, в частности, остановить строительство газопровода до начала расследования произошедшего с оппозиционером.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Северный Поток-2
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