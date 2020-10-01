Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2»

Власти Дании дали добро на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Разрешение выдало Датское энергетическое агентство оператору трубопровода Nord Stream 2 AG, информирует пресс-служба регулятора.

Уточняется, что функционирование газопровода возможно, если хотя бы одна из веток газопровода была предварительно испытана, верифицирована, а также исполнены все условия разрешения на строительство, отмечает RT.

Ранее главы исполнительной власти восточных земель Германии единогласно высказались за реализацию проекта «Северный поток — 2». В свою очередь министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет безусловно достроен.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТрубопроводДанияСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры