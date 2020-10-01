Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока - 2»
Власти Дании дали добро на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны. Разрешение выдало Датское энергетическое агентство оператору трубопровода Nord Stream 2 AG, информирует пресс-служба регулятора.
Уточняется, что функционирование газопровода возможно, если хотя бы одна из веток газопровода была предварительно испытана, верифицирована, а также исполнены все условия разрешения на строительство, отмечает RT.
Ранее главы исполнительной власти восточных земель Германии единогласно высказались за реализацию проекта «Северный поток — 2». В свою очередь министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что газопровод будет безусловно достроен.
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