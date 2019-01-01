Верховный суд собирается отменить срок давности по налоговым преступлениям

Срок давности по налоговым преступлениям в России могут отменить. В таким предложением выступил Верховный суд РФ. Сегодня будет рассмотрен проект данного постановления. В нем говорится, что сроки давности по налоговым преступлениям должны исчисляться с момента добровольного погашения или взыскания недоимки, пишут «Ведомости».

Фактически это означает отмену срока давности по налоговым преступлениям, так как он будет отсчитываться с момента возбуждения уголовного дела.

В настоящее время уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов грозит в течение двух или 10 лет с момента совершения преступления, сообщает Ura.ru.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН предрек России очередное повышение НДС.







