Верховный суд собирается отменить срок давности по налоговым преступлениям
Срок давности по налоговым преступлениям в России могут отменить. В таким предложением выступил Верховный суд РФ. Сегодня будет рассмотрен проект данного постановления. В нем говорится, что сроки давности по налоговым преступлениям должны исчисляться с момента добровольного погашения или взыскания недоимки, пишут «Ведомости».
Фактически это означает отмену срока давности по налоговым преступлениям, так как он будет отсчитываться с момента возбуждения уголовного дела.
В настоящее время уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов грозит в течение двух или 10 лет с момента совершения преступления, сообщает Ura.ru.
Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН предрек России очередное повышение НДС.
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