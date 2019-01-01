Экс-министр экономики предрек России очередное повышение НДС

Бывший министр экономики России Евгений Ясин в беседе с НСН заявил, что обнародование таких данных происходит тогда, когда сталкиваются интересы органов власти. Кроме того, по его словам, как результат стоит ждать очередного повышения платежей для граждан.

«Бюджет – это государственный документ. Если имеются указания, если есть решение относительно повышения доходов каких-то государственных организаций, то они по мере возможностей не замечают. Это становится заметным, когда наступает столкновение интересов каких-то органов. В данном случае, чьи интересы столкнулись надо отдельно разбираться. Не знаю, как там будет дальше продолжаться, но повышение платежей населения явно намечается и дальше», - сообщил он.

Ясин отметил, что удивляться повышению НДС не стоит, поскольку повышение госрасходов сейчас наблюдается во многих сферах. Экс-министр экономики России также отметил, что попыткой увеличить свои доходы государство подвергает граждан определенному давлению.

По отношению к доходам, например, государственных компаний или местного хозяйства это имеет смысл, потому что увеличивает их доходы. Для обычных жителей страны это, конечно, не имеет смысла. Для них это просто повышение расходов. Поэтому я не вижу тут ничего странного, потому что у нас повышение государственных расходов имеет место во многих сферах. Можно сказать, что население подвергается определенному давлению. Увеличиваются доходы государственных или местных предприятий. Эти процессы мне кажутся очевидными. Мы можем сказать, что государственные и местные власти обладают довольно существенным давлением на жителей и являются более сильными. Что касается населения, то их большее обеднения действительно имеет место.

Ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша рассказал, как повышение налога скажется на инфляции и росте цен на товары для потребителей.

